Yılmaz Tunç yol arkadaşını savundu: HSK adayının AKP'ye atanması kanuniymiş!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avukat İsmail Ergüneş'in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine aday olup seçilememesinin AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’na getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Tunç, "Bunu yargının siyasallaşması olarak görmek doğru değil. Burada mevzuata, kanuna aykırı bir durum söz konusu değil" dedi.

HSK üyeliği için şartları tutan kişilerin başvuru yaptığını, başvurular arasında yapılan oylama sonucu seçimlerin sonuçlandığını belirten Tunç, "Başvuran avukatların parti üyesi olmasına yönelik bir engel söz konusu değil. HSK üyesi seçilseydi o zaman partiden istifa etmesi gerekirdi. HSK üyesi adayları arasında başka partilere üye olan kişiler de var. Burada Anayasa'ya ya da kanuna, mevzuata aykırılık söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Tunç ve İsmail Ergüneş İstanbul 2 No’lu Baro’nun Kurucular Kurulu'nda birlikte yer almışlardı.

İSMAİL ERGÜNEŞ’İN KARİYERİ

İsmail Ergüneş, AKP’nin kuruluşundan bu yana farklı görevlerde aktif olarak yer aldı. İstanbul İl Seçim İşleri, İl Hukuk ve İl Başkanlığı Çalışma Grubu ile Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı Çalışma Grubu’nda önemli görevler üstlendi.

2006’da yapılan AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi’nden sonra İlçe Seçim İşleri Başkanı oldu. 2007 seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptı. 2008’de İlçe Başkanlığı’na seçilen Ergüneş, 2011’de de aynı göreve yeniden getirildi.

2014’te yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa Belediye Başkan aday adaylığı için İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Ergüneş, ardından İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Komisyon Üyeliğine getirildi.

Ergüneş AKP’liler tarafından kurulan İstanbul 2 No’lu Baro’nun da kurucuları arasında yer aldı.

Ergüneş, 2017 yılında TMSF'de başkan müşaviri olarak görev aldı. 2021 yılında ise bu kez Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine atandı. Bakanlık kadrosunda başka pozisyonlarda görevi devam ederken HSK üyeliğine aday oldu, seçilemedi. Ardından Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’na yeniden atandı.