Yılmaz Vural'dan Rafa Silva'ya sert tepki

Beşiktaş’ta Portekizli oyuncu Rafa Silva’nın antrenmanlara çıkmamasıyla devam eden kriz yeni bir boyut kazandı. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren teknik direktör Yılmaz Vural, hem oyuncunun tutumuna hem de kulüpteki iletişim sürecine dair eleştirilerini dile getirdi.

Vural, Rafa Silva’nın teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili memnuniyetsizliğinin uzun süredir bilindiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Duyduğum kadarıyla Rafa Silva’nın Sergen Yalçın’la ilgili düşünceleri olumsuzdu. Hatta ‘ya ben ya o’ noktasına geldiği söyleniyor. Bir futbolcunun teknik adamla ilgili bu ölçekte bir restleşmeye gitmesi doğru değil. Takımda en yüksek kazanan oyuncu olmanız, kulübün üzerinde olduğunuz anlamına gelmez.”

“KAPALI KAPILAR ARDINDA ÇÖZÜLMELİ”

Yılmaz Vural, krizin kamuoyu önünde tartışılmasının Beşiktaş adına sağlıklı olmadığını belirtti. Sert ifadeler kullanan Vural, sürecin kulüp içinde çözülebileceğini vurguladı:

“Kamuoyu önünde kriz görüntüsü verilmesi doğru değil. Başkan ve teknik direktörün birlikte basın toplantısı yapması da tartışmaları artırdı. Böyle durumlarda yönetim, teknik kadro ve oyuncular bir araya gelip sorunun ne olduğunu içeride çözmeli. Burası mahkeme değil. Teknik adamın da oyuncunun da hatası varsa profesyonel şekilde değerlendirilir ve gereği yapılır.”

Vural, Rafa Silva’nın antrenmanlara çıkmama kararının Beşiktaş gibi büyük bir camiayı zor durumda bıraktığını da ifade etti.