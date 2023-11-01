Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Yılmaz Vural, Menemen FK'nin başındaki ilk maçından galip ayrıldı

Teknik direktör Yılmaz Vural'ın ilk maçına çıktığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Ajans Haberleri
  • 01.11.2023 16:37
  • Giriş: 01.11.2023 16:37
  • Güncelleme: 01.11.2023 16:38
Kaynak: AA
Yılmaz Vural, Menemen FK'nin başındaki ilk maçından galip ayrıldı

Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki Menemen FK-Nevşehir Belediyespor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçın 59. dakikasında Mertcan Açıkgöz ve 61. dakikasında Sedat Şahintürk'le goller bulan Menemen FK, Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek kupada adını 4. tura yazdırdı.

Takımının başında ilk maçına çıkan Yılmaz Vural, sahadan galibiyetle ayrıldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 