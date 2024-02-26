Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK, düşüşe geçti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, ligde oynadığı son 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak play-off hattının dışında kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın gelişinden sonra etkili bir performans ortaya koyan ve üst üste galibiyetler alarak ligin zirvesine doğru yükselişe geçen Menemen FK, son haftalardaki başarısız sonuçların ardından play-off hattının dışında kaldı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte oynadığı 24Erzincanspor, Fethiyespor ve Kastamonuspor müsabakalarından mağlubiyetle ayrılırken, sadece İnegölspor’u mağlup etti.

Böylece Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK, son 4 maçında sadece 3 puan elde edebildi.

Hafta sonu oynanan Kastamonuspor deplasmanından İzmir’e dönüşte moralinin bozuk olduğu öğrenilen Yılmaz Vural’ın, tekrar çıkışa geçmek için yönetimle ve oyuncularla bir toplantı gerçekleştireceği ifade edildi.