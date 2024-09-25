Yılmaz’dan KÖİ çıkışı: Keşke daha çok yapsaydık

Ekonomi Servisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bütçede devasa deliklere neden olan KÖİ’ler için “Keşke daha fazlasını yapsaydık” dedi.

Yılmaz ayrıca, KÖİ’lerin düşük maliyette hayata geçirildiğini iddia etti. Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Yılmaz, KÖİ sözleşmelerinde dövizle ödeme yerine TL’ye dönülmesinin planlanıp planlanmadığı sorusuna ise “Böyle bir çalışma yok” dedi. Yılmaz, maliyetlerin düşük olduğunu iddia etse de KÖİ’lerin kamuya maliyeti katlanıyor. Yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki KÖİ’ler için bu yılın ilk altı ayında yapılan garanti ödemelerinin kamuya maliyeti 35 milyar 927 milyon TL olmuştu. Döviz ile garanti verilen projeler, kamu bütçesine yük olmaya devam ediyor.

Yılmaz ayrıca, vergide düzenlemelerin de sonuna gelindiğini söyledi. Yılmaz, borsa ve kripto paralarda vergi planlamasının olmadığını duyurdu. Yılmaz, Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda “Borsa vergisi gündemimizde yok. Bir dönem tartışıldı ve gündemimizden çıktı” dedi. Vergide daha fazla düzenlemenin planlanmadığını açıklayan Yılmaz, “Önümüzdeki süreçte esas konumuz istisna ve muafiyetleri mümkün olduğunca daraltmak. Bundan sonra genel vergi oranlarında, kanuni vergi oranlarında çok değişiklik beklememek gerekir" dedi.