Yılport Samsunspor: 0 - Galatasaray: 2
Süper Lig'in 24. haftasındaki Yılport Samsunspor-Galatasaray maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde kapattı.
Süper Lig'in 24. haftasındaki Yılport Samsunspor-Galatasaray maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde kapattı.
5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Demirbay'ın sağdan kullandığı kornerde ön direkteki Icardi'nin pasında arkada topla buluşan Nelsson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
11. dakikada sarı-kırmızı takım farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in defansın arkasına ara pasına iyi hareketlenen Barış Alper Yılmaz, önce Alim Öztürk'ten sonra kaleci Okan Kocuk'tan sıyrıldıktan sonra boş kaleye topu gönderdi: 2-0
19. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Zeki Yavru'nun sağ taraftan ceza saha içine ortasında, altıpas içinde Taylan Antalyalı'nın kafayla kaleye gönderdiği topu kaleci Muslera çizgi üzerinde kontrol etti.
21. dakikada ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.