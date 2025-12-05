Yine adli emanet soygunu: Yüzlerce mermiyi çalıp satmışlar

Türkiye, İstanbul Büyükçekmece ve Adalar adliyelerindeki hırsızlık olaylarını konuşurken, benzer bir haber Diyarbakır’dan geldi. Edinilen bilgilere göre, adliyede görevli bir katip memuru mesai saati dışında adli emanet deposuna gitti.

Yanındaki anahtarla kapıyı açan katip M.Y adli emanet deposunda bulunan 793 adet kalaşnikof mermisini çaldığı ve bunları sattığı tespit edildi. Uzun süre takip edilen M.Y’nin bulduğu bir müşteriye belli aralıklara bu mermileri sattığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Amidahaber'de yer alan habere göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, teknik takip ve dinlemelerin ardından harekete geçti.

Görüntüleri inceleyen Savcılık, katip M.Y için gözaltı kararı verdi. İfade işlemlerinin ardından katip M.Y tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü, adli emanette yapılan diğer sayımların da devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, başka malzemelerin çalınıp çalınmadığının belirlenmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi ve Adalar Adliyelerinin Emanet Bürolarında hırsızlık olayları yaşanmıştı.

Büyükçekmece’deki büyük hırsızlık olayında, adliyede hizmetli memur olarak çalışan Erdal T.'nin mesai başlamadan adliyeye girerek emanet odasındaki kasaları boşalttığı tespit edilmişti. Güvenlik kamerası görüntülerinde Erdal T.'nin, yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü adliyede evrak taşımada kullanılan market arabasıyla siyah poşetlere sararak dışarı çıkardığı öğrenildi. Yine Adalar Adliyesi’nde de benzer bir olay yaşanmış görevli katip memurunun adli emanet deposundan silah çaldığı ortaya çıkmıştı.