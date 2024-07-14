Yine AKP’liler yine rüşvet iddiası

HABER MERKEZİ

Maraş’ın Onikişubat ilçesinde Üngüt Mahallesi’nde bulunan Necat Park Sitesi bloklarının yapım aşamasında hukuksuzca 3’üncü şahıslara devir yapıldığı iddia edildi.

Söz konusu duruma ilişkin açılan dava sonuçlanıncaya kadar davaya konu taşınmazın 3’üncü şahıslara devir ve temlikinin önlenmesi için sicil kayıtlarına ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi talep edilmiş ve bu talep de kabul edilmişti.

Dava süreci devam ederken ve bu süreçte taşınmazın 3’üncü şahıslara devrinin mahkeme kararıyla engellenmesine rağmen Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi ve eski İmar Komisyon Başkanı Süleyman Şenel’in eşi Hatice Şenel, Üngüt Mahallesi 4735 ada 11 parsel üzerinden 154 bin TL’lik arsa payı satın aldı.

Sonradan iş yerine dönüştürülen taşınmazın şu anki değerinin ise 40 milyon TL olduğu iddia edildi. Söz konusu davalık olan taşınmaza tapu çıkartılması işlemi sırasında kamu görevlilerinin rüşvet aldığı iddia edilirken konuya dair suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

EŞİ ARSA MALİKİ OLMUŞ

ANKA’da yer alan haber göre Onikişubat Belediyesi eski İmar Komisyon Başkan Üyesi Süleyman Şenel, Murat Maraşal İnşaat Sanayii ve Tic. LTD. ŞTİ. yetkilileri ve Arfen Yapı Denetim Sanayii ve Ticaret LTD. ŞTİ. hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, ‘‘kat irtifakı kurulmadan müteahhitin annesinin payından İmar Komisyonu Başkanı Süleyman Şenel’in eşi Hatice Şenel adına arsadan pay temlik edilmiştir. Kat irtifakı kurulmadan İmar Komisyon Başkanı’nın eşi arsa maliki oluvermiştir’’ denildi.

Soruşturma kapsamında, firma yetkilileri hakkında mevcutlu şekilde savcılıkta ifade verildiği ancak Şenel hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edildi.