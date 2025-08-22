Yine Başpınar OSB yine hak gaspı

Emek Servisi

Antep Başpınar OSB’de tekstil sektöründeki durgunluk gerekçesiyle işçilerin hakları gasbediliyor. Evrensel'de yer alan habere göre Başpınar'da kurulu bulunan Burteks ve Melike Tekstil gibi büyük firmalar, üretim azaldığı bahanesiyle işçileri ücretsiz izne zorluyor, kabul etmeyenleri ise ise işten çıkarıyor.

İşçiler, patronların devlet teşviklerinden faydalanmak için fabrikaları kapatıyor gibi gösterdiğini, buna rağmen satış ve kârlarını artırdığını belirtti. İşçiler, “Tekstilde şartlar çok kötü oldu. İşten çıkarılan işçi iki ay, üç ay iş bulamayacak. Sendikanın olmaması en büyük sıkıntı. İşçiler tek tek hareket edince kaybediyor. Sendikası olmayan işyerlerindeki işçiler sahipsiz bir çocuk gibi" dedi.