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Yine bir yoksulun barakası yandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen yangında bir baraka küle döndü. Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, baraka da kullanılamaz hale geldi.

Güncel
  • 21.11.2024 00:44
  • Giriş: 21.11.2024 00:44
  • Güncelleme: 21.11.2024 00:47
Kaynak: İHA
Yine bir yoksulun barakası yandı
FOTOĞRAF: İHA

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen yangında bir baraka küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi’nde bir barakada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, baraka da kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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