Yine cebimize göz diktiler

Haber Merkezi

CHP’nin 81 il başkanları dün Muğla’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Genel Başkan Özel, gündemdeki konuları değerlendirdi. Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Teklifi’ne ilişkin konuşan Özel şunları söyledi:

“Birileri bunu, ‘Tehlike büyük, İsrail saldıracakmış para lazım. Böyle günde yoksulluğa dertlenmek, işsizliğe isyan etmek olmaz. Kurtuluş Savaşı’nda bir çuval bulgurunun yarısını vermiş insanlar böyle günde orduya destek olmak lazım’ diye pazarlamaya çalışabilirler. Çok dikkatli olalım. Meselenin özü şudur: CHP, savunma sanayine önem veren, desteklenmesi gerektiğini savunan ama burada particilik, ayrımcılık, kayırmacılık yapmayan, TSK mensuplarının da içinde bulunduğu ciddi projelerle savunma sanayii meselesini önemseyen, buraya kaynak aktarılmasına itiraz etmeyen bir anlayıştadır. Ama şimdi başka bir oyunla karşı karşıyayız. 1 Ekim’de, Erdoğan çıktı, Meclis kürsüsünde dedi ki ‘İsrail’in bir sonraki hedefi biziz.’ Herkes şunu bilsin: Böyle bir tehlike yok. Ben düşünüyordum ki Türkiye’nin gerçek sorunlarının önüne geçip güvenlik kaygısına gündemi çekmek istiyor. Ben anketlerdeki durumunu toparlayacak sanıyordum, meğer hepimizden para toparlayacakmış."

Özel konuşmasına şöyle devam etti: “Çıktılar, 12 maddelik bir kanun teklifi verdiler. 22 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Savunma sanayi orada, hep çok güçlü olduğuyla övünüyorlar. İsrail’in saldıracağını 1 Ekim günü idrak ediyorlar, 7 Ekim günü de bu kanun teklifini veriyorlar.