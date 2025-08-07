Yine ‘dişinizi sıkın’ mesajı

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, petrol fiyatları, ek gümrük vergileri ve işlenmemiş gıda fiyatlarını “yukarı yönlü sınırlı risk” oluşturan unsurlar olarak sıralayıp "Olası şoklara karşı gerekli adımları atarak dezenflasyonun kesintiye uğramasını önleyeceğiz" dedi.

“Kemer sıkma” programından taviz verilmeyeceği mesajını veren Şimşek, enflasyon hedeflerine "para, maliye, gelirler ve arz yönlü politikaların eş güdümü" ile ulaşacaklarını savundu. 2027'de enflasyonun tek haneye ulaşacağını öne süren Şimşek, emekçilere üç yıl daha dişinizi sıkın mesajını verdi.