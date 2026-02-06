Yine hedefte ormanlar var

Aydın’ın tarım ve orman arazilerin jeotermal santral (JES) şirketlerine peşkeş çekilmiş durumda. Kentte verilen büyük mücadeleye rağmen mevcut 40’a yakın JES’in yanı sıra yeni projeler yapılmaya devam ediyor. Son olarak Kuyucak’ın İğdecik Mahallesi’nde, iki adet jeotermal kaynak arama sondaj kuyusu için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Çevre, Şehircilik Bakanlığı projeye ilişkin ÇED onayı verdi. Efendi Jeotermal Tarım Oto Kiralama İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ormanlık alana yapılmak istenen projeye en yakın konut, İğdecik Mahallesi’ne ait 130 metre mesafedeki bir bahçe evi. Bölgenin çevresinde ise zeytinlik ve incir ağaçları bulunuyor.

Öte yandan, şirket kuyuların kullanım ömrünün yaklaşık 50 yıl olacağını belirtiyor. Projenin maliyeti ise 9 milyon 600 bin TL olarak açıklandı.

MEZEKÖY HAFIZALARDA

2022 yılında, Aydın kent merkezine 20, bağlı olduğu Köşk ilçesine ise 6 kilometre uzaklıktaki Mezeköy’de, Köşk Deresi kenarında aynı şirket tarafından jeotermal kaynak arama çalışmaları başlatılmıştı. Bu çalışmalara karşı köylüler uzun süre nöbet tutarak direnmişti. Şirketin, Cumhurbaşkanlığı imzasıyla acele kamulaştırma kararıyla topraklarına el konulmasına köylüler karşı çıkmış ve dava açmıştı. Köylüler, yol kenarına kurdukları çadırla, tarlalarının ve fidanlıklarının ortasında açılmak istenen jeotermal kuyuya götürülmek istenen sondaj makinesinin geçişine engel olmuştu.

BETON DÖKMÜŞLERDI

Köylülere, 23 Ağustos 2022 tarihinde jandarma müdahale etmiş, 18 köylü gözaltına alınmış, köye giriş çıkışlar bir hafta boyunca yasaklanmıştı. Köylülerin acele kamulaştırma kararına karşı açtıkları davada Danıştay kararını iptal etmişti. Şirket ise bu süreçte mısır tarlasının içine beton dökerek sondajlarını gerçekleştirmişti. İstediği verimde sıcak su çıkmaması üzerine de araziyi olduğu gibi bırakıp gitmişti.