Yine inşaat, yine cinayet

Neredeyse her gün farklı kentlerde bir işçinin çalışırken öldüğü yurtta dün de ihmaller iş cinayeti ve kazalarına neden oldu. Antep’te apartman inşaatında çalışırken üzerine kamyon üstü vincin kopan bomu düşen 20 yaşındaki inşaat işçisi Furkan Bozkurt yaşamını yitirdi. Olayla ilgili vinç operatörü ve 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Furkan Bozkurt, apartman inşaatında çalıştığı sırada üzerine kamyon üstü vincin kopan bomu düştü. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Furkan Bozkurt’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırdı. İş cinayeti ile ilgili vinç operatörü ile inşaattan sorumlu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bir iş kazası haberi de Konya’dan geldi. Konya’nın Seydişehir ilçesinde yapımı süren Alacabel Tüneli’ne malzeme getiren TIR’ın çarptığı iskeleden düşen 4 işçi yaralandı. Olay, saat dün 14.30 sıralarında, Konya-Antalya kara yolunda yapımı devam eden Alacabel Tüneli’nde meydana geldi. İşçiler Ahmet Çam, Ali Gümüş, Musa Gümüş ve Mehmet Şarlı, tüneldeki iskelenin üzerinde çalışırken, inşaat malzemesi getiren TIR, iskeleye çarptı. 4 işçi çarpmanın etkisiyle iskeleden düşüp yaralandı. Yüksekten düşen işçiler için mesai arkadaşları 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 işçi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.