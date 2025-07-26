Yine inşaat yine iş cinayeti

Emek Servisi

Beyoğlu’da İETT’ye bağlı 2 özel halk otobüsü ile çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan temizlik işçisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tarlabaşı Bulvarı’nda 22 Temmuz’da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 34 yaşındaki temizlik işçisi Uğur Tilkici tedavi görüyordu.

Karaman’da ise inşaatın 4’üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti. Beyazkent Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı’ndaki inşaatın dördüncü katında çalışan 58 yaşındaki İşçi Adem İcat yaklaşık 12 metre yüksekten zemine düşüp ağır yaralandı. İcat, kaldırıldığı Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.