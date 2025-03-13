Yine kaçak maden ocağı, yine aynı ‘ölüm senaryosu’

Zonguldak’ta kaçak işletilen maden ocaklarında yaşanan iş cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Kilimli ilçesine bağlı Damarlı bölgesinde, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçükte 26 yaşındaki madenci Yetkin Taş hayatını kaybetti.

Göçüğün ardından ocak sahibi tarafından hastaneye götürülen Taş’ın ölüm nedeni gizlenmeye çalışıldı. Ocak sahibi, Yetkin Taş’ın ‘elektrik çarpması sonucu öldüğünü’ iddia ederek hastaneye bırakıp kayıplara karıştı. Kolluk kuvvetleri firari ocak sahibini yakalamak için çalışma başlattı.

Kentte kaçak işletilen maden ocaklarında işçi ölümleri sıkça yaşanırken, ocak sahiplerinin iş cinayetlerini örtbas etmeye yönelik yöntemleri de dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda benzer olaylarda kaçak ocak sahiplerinin işçilerin ölümünü kaza gibi göstermek için farklı yollar denediği biliniyor.

Daha önce de ölen işçileri elektrik direğine bağlayarak ‘elektrik çarpması’ süsü vermek, işçinin üzerinden kamyon geçirerek ‘trafik kazası’ gibi göstermek ve son olarak Afganistanlı bir madencinin üzerine benzin dökerek yakmak gibi olaylar yaşanmıştı.

Diğer yandan Zonguldak'ta yanmış cesedi bulunan Afgan madenci Vezir Mohammad Nourtani'nin ölümüne davada, kaçak ocakta çalışan işçinin son görüntüleri, eşyalarının yakıldığı anlar ve kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş ve kuzeni Ahmet Aydın’ın pet şişeyle benzin aldıklarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi. Ayrıca ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, üst mahkemeye 35 sayfalık reddihakim dilekçesi sundu.