Yine kadınları hedef aldılar

AKP listelerinden dört milletvekilini Meclis'e sokan HÜDAPAR’ın düzenlediği, “Son Kale Aile” isimli panelde tepki çeken konuşmalara imza atıldı. 3 Ağustos’ta Kayseri’de düzenlenen panelde konuşan HÜDAPAR Kadın ve Aile Başkanı Aynur Sülün, kadınları koruyan yasal düzenlemeleri hedefine koydu.

Sülün, uzun mücadeleler ile kazanılan ve kadınlara yönelik koruyucu düzenlemeler içeren İstanbul Sözleşmesi gibi sözleşmeleri, “Bu sözleşmelere paralel olarak çıkarılan kanunlar, izlenen feminist odaklı politikalar, medyada yedi yirmi dört aileyi bir arada tutacak olan değerlerin, ahlakın, inancın, merhametin, sadakatin kurşuna dizilmesi şeklinde devam ediyor” dedi.

POLİTİKALAR HEDEFTE HÜDAPAR’LI

Sülün, kadına yönelik politikaları da eleştirdi. Kadınlara yönelik, “Pozitif ayrımcılık” ve “Kadını koruma” hedefiyle üretilen politikaların büyük bölümünün kadınları ve aileyi koruyamadığını savunan Sülün, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha fazla sorun, daha fazla şiddet, daha fazla boşanma, daha az evlilik, gün geçtikçe düşen nüfus… Sorunların çözümü yine Batılı kavramlarda aranıyor. Eşlerin arasında sulhu sağlayacak bir mekanizma dahi hayata geçirilemiyor. Bizler bu kısır döngüye mecbur değiliz. İnancımızı temel almadığımız ve Batı’ya ait ne varsa, kurtulmadığımız sürece felaha kavuşmamız mümkün görünmüyor. Hep beraber, hep birlikte gücümüz yettiği oranda bir yandan ifsatla mücadeleyi, diğer yandan imara, ihyaya dair yapılacakları ortaya koymak, gerçekleştirilmesi için de gereken adımları atmak durumundayız”

AİLE HAKEMLİĞİ

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ise “Evlilik dışı ilişkilerin meşrulaştırılmak istendiğini” söyleyerek, “Aile hakemliği” önerisinde bulundu. Yargı sistemine aile hakemliği uygulamasının getirilmesi gerektiğini savunan Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir çıkar ve makam derdine girmeden, hiçbir feminist yapının baskılarına, Batı’dan yapılacak baskılara aldırış etmeden aile kurumumuz ayakta tutacak, bunları muhafaza edecek önlemleri bir an önce almamız lazım. Aile birliğini ve bütünlüğünü koruyacak bir mekanizmayla aile hakemliğinin en kısa zamanda yargı sistemimize kazandırılması gerekiyor.”