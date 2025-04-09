Yine kaza yaptılar!

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olmasının ardından Kınık ailesinin aracının bir kazaya daha karıştığı ortaya çıktı.

3 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Beykoz’da Kınık ailesine ait olan 34 FKJ 390 plakalı otomobil maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştı. Kayıtlara göre araçta yaklaşık 152 bin TL’lik hasar oluşurken otomobili yine Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı iddia edildi.

Görgü tanıkları kazanın ardından Kerem Kınık’ın kaza yerine geldiğini ifade ederken 9 Temmuz 2024’teki 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği kaza da yine 34 FKJ 390 plakalı araçla gerçekleşmişti.

15 YILA KADAR HAPİSLE YAGILANIYOR

17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Fatma Zehra Kınık Demir’in yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de bir rapor hazırladı. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda yine Kınık Demir'in asli kusurlu olduğu belirtildi. Batın Barlasçeki'nin ailesini ve avukatlarının talebine rağmen Zehra Kınık Demir tutuklanmadı.