Yine Koza yine talan: Yeşilin altını oyacaklar!

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Avunduk mahallesinde ormanlık alanda Koza Altın İşletmeleri tarafından altın madeni projesi yapılmak istendiği ortaya çıktı. Çevresinde zeytin ağaçları ve konutların yer aldığı proje, endişe yaratıyor.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Avunduk mahallesinde, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından 8 bin 167 hektarlık ormanlık alana yeraltı altın madeni işletmesi yapılmak isteniyor.

Şirket projeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı. Proje alanının bir bölümü Hazine arazisi olarak kayıtlı. Proje alanının çevresinde ise zeytin ağaçları ve konutlar yer alıyor. En yakın konut, sadece 560 metre mesafede bulunuyor.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., projeyi yeraltı maden işletme yöntemi ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Proje kapsamında ayda 18, yılda ise 210 patlama işlemi yapılacak. Bu patlamalarla 280 bin 454 ton cevher üretilmesi hedefleniyor. Çıkarılan cevher, şirketin Bergama’da bulunan Ovacık Altın Madeni’ne sevk edilecek. Projenin ömrü 10 yıl olarak öngörülürken bedeli ise 8 milyon 476 bin 613 TL olarak planlandı.

Çevresel ve toplumsal etkileri göz önüne alındığında, projenin gerçekleştirilmesi ciddi endişelere yol açıyor. Patlamaların ve madencilik faaliyetlerinin bölgedeki zeytin ağaçlarına, doğal yaşama ve yerleşim alanlarına zarar vermesi bekleniyor.

ÜRGÜP’TEKİ PROJE ENGELLENDİ

Öte yandan Koza Altın İşletmeleri’nin Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirmek istediği kompleks maden projesi ise Bakanlık tarafından durduruldu. Bakanlık, şirkete "ÇED hazırlaman gerekiyor" dedi. Bu kararla birlikte Koza, Ürgüp’teki projeyi hayata geçirmek için kapsamlı bir ÇED raporu hazırlamak zorunda kalacak. Raporun sunulmasının ardından süreç halkın katılımı toplantısı ve inceleme değerlendirme komisyonu gibi aşamalarla devam edecek.

KOZA ALTIN’IN GEÇMİŞİ

Koza Altın İşletmeleri, birçok altın madeni projesiyle gündeme geliyor. Şirket, Amerikan Newmont’un Ovacık Altın Madeni’ni 2005 yılında 44.5 milyon dolara satın alarak bu alanda faaliyet göstermeye başladı. Koza, daha sonra Newmont’tan Gümüşhane’deki Mastra Altın Madeni ve diğer altın ruhsatlarını da satın aldı.

Şirket, FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı Akın İpek’e aitti ve İpek’in FETÖ’den hüküm giymesi üzerine kayyum atandı. İktidarın desteğiyle büyüyen Koza Altın, her yıl milyarlarca TL kâr açıklıyor.