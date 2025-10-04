Yine KYK yine ihmal: Eksi 4’üncü kata düştü

HABER MERKEZİ

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında yaşanan ihmallerin tartışmaları sürerken Ankara’da KYK Hacı Bayram Veli Kız Öğrenci Yurdunda, bir öğrencinin iddiasına göre asansör 5’inci kattan -4’üncü kata düştü.

Hacettepe Üniversitesi hazırlık programı öğrencisi olduğunu belirten öğrenci sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yalnız bindiği asansörün ikinci kattayken durduğunu, ışıkların gittiğini ve birkaç dakika karanlıkta kaldığını ifade etti.

Öğrenci, “Asansörde güvenliğe bağlanan telefon çalışmadı. Eksi dördüncü kata. tünel gibi bir yere düştüm diyebilirim” dedi.

Mahsur kalan öğrenci, olay sonrası oda arkadaşını ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığını aktardı. Genç öğrenci, KYK yurtlarında daha önce benzer kazalar yaşandığını hatırlatarak, yetkililere gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.