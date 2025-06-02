Yine Maden yine hak gaspı

Emek Servisi

Elazığ Maden’de Yıldızlar Holding’e bağlı maden sahasında çalışan işçiler, aylardır maaşlarını alamadıklarını söyleyerek yetkililere çağrıda bulundu. Maaşlarının 6-7 aydır ödenmediğini ifade eden işçiler, bayram öncesi ANKA’ya konuştu. İşçiler, sorun çözülmediği takdirde bayramdan sonra eylem yapacaklarını belirtti.

Maden ocağında 6 yıldır çalışan bir işçi, şunları söyledi: "6 aydır hakkımızı, hukukumuzu vermediler. Bayram geliyor, bayram harçlığı cebimizde yok. Çoluk çocuğumuza bir ayakkabı alamıyoruz. Holding sahibi Sebahattin Yıldız, kendi çocuklarına ayakkabı ya da yemek alamıyorsa bize de vermesin. Cep harçlığı da olsa insan gönderir. Bayramdan sonra, 16’sında yolları keseceğiz. Hakkımızı arayacağız. Bu memleket sahipsiz değil, sahibi var."

NE MAAŞ VAR NE TAZMİNAT

2020’den bu yana Yıldızlar Holding’e bağlı gümüş işletmesinde çalıştığını belirten Salih Ercan da 7 aydır maaşlarını alamadıklarını ifade etti. Ercan, sadece Maden’deki değil, Ergani ve Çüngüş’teki işçilerin de aynı mağduriyeti yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"7 aydır maaşlarımız ödenmedi. Çoğu arkadaşımızın bir aydır sigortaları da yatırılmıyor. Tazminatlarımız ise 2020’den beri ödenmiyor. Hiçbir şekilde hakkımızı alamadık. İşveren tarafından mobbinge maruz kaldık. Yıldızlar Holding tarafından çok mağdur edildik."

2010’dan bu yana Yıldızlar Holding’de çalıştığını belirten Murat Dayan da "7 aydır maaş alamıyorum" dedi.

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YILDIZ’I DA CENGİZ’İ DE EKSİK OLMUYOR

Uzun süredir bölgede bakır madeni faaliyetlerinden ötürü ‘Maden’ adını alan Elazığ’ın ilçesi, maden şirketlerinin yönettiği bir kent haline gelmiş durumda. Uzun yıllardır Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Eti Gümüş A.Ş.’nin faaliyet yürüttüğü ilçeye son yıllarda Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş. de gözünü dikti. İki ayrı büyük maden ve beraberinde tesis kuran Eti Bakır, son olarak projeyi genişletmek ve revizyon yapmak için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci de başlattı. ÇED alanlarında alan revizyonu, kalker ocağında patlatma patern değişikliği ve ocak üretiminde artış yapılması için yapılan başvuruya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED gerekli değildir kararı verildi. Kapasite artışına başvuran Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş., madencilik faaliyetleri için Aslantaşı ve Bahçelievler mahallelerinde oturan yurttaşları zorla evlerinden çıkarmıştı.