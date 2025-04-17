Yine ormanlar hedefe kondu

Haber Merkezi

Amasya Merkez ilçesi Yağcıabdal köyünde YHN Madencilik tarafından açılmak istenen maden projesi için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Şirket adına bölgede Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 639,57 hektarlık maden arama ruhsatı verilirken, şirket bunun 24,96 hektarlık kısmı için başvuruda bulundu.

ÇED dosyasına göre şirket açık ocaktan yıllık 625 bin ton, patlatma ile yeraltından yıllık 362 bin 500 ton, toplamda ocaktan yıllık 987 bin 500 ton tüvenan malzeme çıkarmayı planlıyor. Çıkarılan cevher kırma-eleme ve zenginleştirme tesisinde işlendikten sonra bunun 395 bin tonu kullanıma hazır hale gelecek geri kalan ise pasa olarak depolama alanına dökülecek.

Maden sahası Amasya 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planına göre orman alanı ve tarım arazisi olarak görünürken, yine madenin çevresi de tarım arazileri ve orman alanlarından oluşuyor. Maden sahasına en yakın konut ise sadece 100 metre uzaklıkta.

AFET TEHLİKESİ

Öte yandan bölge heyelan ve su baskınları açısından riskli bir bölge. ÇED dosyasına göre 1950’li yıllardan bugüne kadar 50 ila 75 arası su baskını olayı meydana gelirken, 250 ila 500 arası su baskını afetzedesi oldu. Yine maden sahası orta aktif heyelan bölgesinde bulunurken, 1950’li yıllardan bugüne kadar 50 ila 100 arası heyelan olayı yaşandı, 250 ila 750 arası kişi de bu heyelandan etkilendi.