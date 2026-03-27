Yine pembe tablolar çizdi

Milyonlar yoksullukla boğuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bölgedeki krizler karşısında “doğru politika” izlediğini savunarak "Milletimiz Türkiye'nin kaptan köşkünde bizim olmamızdan dolayı Allah'a hamd ediyor" dedi. ABD-İsrail’in İran’a saldırılarının ekonomik etkisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Dönemsel ya da küresel şoklar sebebiyle ortaya çıkan arızi durumlar bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Partimize ve ittifakımıza oy versin veya vermesin, milletimiz de bu fırtınalı dönemde Türkiye'nin kaptan köşkünde bizim olmamızdan dolayı Allah'a hamd ediyor. 'İyi ki Türkiye'yi AK Parti yönetiyor' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. ABD-İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara değinen Erdoğan, "İran'a başlatılan savaş, bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor. Günahı olmayan çocuklar okullarında ders dinlerken füzelerin hedefi oluyor" dedi.

Bölgenin son asrın en sancılı günlerini yaşadığını kaydeden Erdoğan, "Gözünü nefret bürümüş soykırım şebekesi dini argümanlar arkasına sığınarak coğrafyamızı felakete sürüklüyor. Şundan herkes emin olsun, biz ne kardeşlerimiz ve komşularımız arasında ayrım yaparız ne de kardeşlerimizin acılarına seyirci kalırız" ifadelerini kullandı.

İktidarın yürüttüğü dış politika konusunda da mesajlar veren Erdoğan, "Türkiye doğru yoldadır, doğru yerdedir, doğru bir politika izlemektedir. Tüm dünya bunun bilincindedir. Partimize ve ittifakımıza oy versin veya vermesin, milletimiz de bu fırtınalı dönemde Türkiye'nin kaptan köşkünde bizim olmamızdan dolayı Allah'a hamd ediyor. 'İyi ki Türkiye'yi AK Parti yönetiyor' diyorlar" iddiasında bulundu.

Ana muhalefet partisini hedef alan Erdoğan, "(CHP Genel Başkanı Özel'e) Vesayet altında olduğu kamuoyunca bilinen bir şahsın Türkiye'nin dik ve dirayetli duruşuna dil uzatması kara mizah örneğidir" ifadeleriyle CHP'nin "savaş çığırtkanlığı" yaptığını savundu. Savaşın olası ekonomik etkilerine değinen Erdoğan, "Dönemsel ya da küresel şoklar sebebiyle ortaya çıkan arızi durumlar bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız" şeklinde konuştu.