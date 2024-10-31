Yine sağlıkta şiddet: Hasta yakını, doktora makas ve su ısıtıcısıyla saldırdı

Sağlık emekçilerinin yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan şiddet sorunu her gün artarak devam ederken, bunun son örneği İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yaşandı.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde görevli kadın doktor, bir hastanın annesi tarafından makas ve su ısıtıcısıyla darbedilip yaralandı.

Hasta yakını F.E.S, hastanede daha önce tedavi gören, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine yatışı yapılan çocuğunun durumuna ilişkin Uz. Dr. A.A.A. ile görüşmek istedi.

Geçmişte çocuk yoğun bakım kliniğinde tedavisi sırasında çocuğunun kolunun kırıldığı ve ilgilenilmediğini iddia eden F.E.S, kadın doktorun odasına girerek kapıyı kilitledi.

Çıkan tartışmada şüpheli odada bulunan makas ve su ısıtıcısıyla doktor A.A.A'yı darbetti.

"BEYAZ KOD" VERİLDİ

Şüpheli, odanın kapısını açmasının ardından güvenlik görevlilerince kontrol altına alındı.

"Beyaz Kod" butonuna basılması sonucu olay yerine hastane polisi çağrıldı.

Baş, yüz, sırt ve boyun olmak üzere toplamda 12 yerinden yaralanan, ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan doktor tedavi altına alındı.

SALDIRGAN ÖNCE SERBEST BIRAKILDI ARDINDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E.S, burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Davaya müdahil olan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün şüpheli hakkında verilen karara itiraz ettiği öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itirazda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, gece saatlerinde yaptığı açıklamada zanlının tutuklandığını açıkladı.

Şiddete Sıfır Tolerans!



Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde meydana gelen olay sonrası zanlı tutuklanmıştır.



Hastanede görevli hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok! — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) October 30, 2024

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şiddete Sıfır Tolerans! Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde meydana gelen olay sonrası zanlı tutuklanmıştır. Hastanede görevli hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok!" ifadeleri kullanıldı.