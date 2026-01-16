Yine sahte diploma skandalı: Üniversitede hademeyken mali işlerin başına geçti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), skandal bir iddia ile gündeme geldi. İddiaya göre; okulun hademesi önce sahte diploma aldı sonra okulun bilgi sistemine sızdı.

Hademe bu şekilde mali işlerin başına geçti.

"YETKİSİZ GİRDİ" İDDİASI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi görev yapan bir personelin, kurumun bilgi sistemine yetkisiz şekilde girerek sahte diploma oluşturduğu ve bu yolla mali işler koordinatörlüğü görevine kadar yükseldiği öne sürüldü.

İddiaya göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde hademe olarak çalışan şüpheli, öğrenci bilgi sistemine erişim sağlayarak kendisini üniversite sınavını kazanmış ve mezun olmuş gibi gösterdi. Bu yöntemle sahte diploma temin eden kişinin, kariyer basamaklarını hızla tırmanarak idari birimde koordinatörlük görevine getirildiği belirtildi.

AÇIĞA ALINDI

Ortaya atılan iddiaların ardından söz konusu hademe hakkında işlem başlatılırken, açığa alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan üniversite rektörlüğü, olayla ilgili yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu oluşturulduğunu, kurumdaki tüm veri ve belgelerin titizlikle incelendiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Usulsüzlüğü tespit edilenler, görevini ihmal edenler, bu süreçlere dahil olanlar hakkında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."