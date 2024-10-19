Yine sendika düşmanlığı

Ebru ÇELİK

Eskişehir Organize Sanayi bölgesinde bulunan vagon şasesi üretimi yapan Epsilon NDT fabrikasında Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu Taşımacılığı İşçileri Sendikası (Nakliyat-İş)’e üye olmaları ve iş yerinde örgütlenme sağladıkları için 3 işçi 3 gün önce işten çıkarıldı.

İşçiler, iş yerinde çalışan ayrımcılığı, işverenlerin mobbingleri ve yapılan tüm haksızlıklara karşı sendikal haklarını kazanmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Nakliyat İş Eskişehir Anadolu Şubesi Başkanı Ali Özçelik, işçilerin yöneticiler tarafında sendikadan vazgeçmeleri için tehdit edildiklerini belirtti.

Özçelik, “Bazı üyelerimiz e-devlet şifreleri T.C. kimlik numaraları zorla alınarak sendikadan istifa etmeye zorlanmaktadır. 3 üyemiz tazminatsız bir şekilde keyfi sebeplerle işten atılmıştır. İşverenin sendikal haklara saygı göstermemesi durumunda başta Bozlu Holding genel merkezi olmak üzere tüm alanlarda eylemler gerçekleştirecektir" diye konuştu.