Yine servis kazası: Altı işçi yaralandı
Emek Servisi
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinin temizlik personelini taşıyan Abdullah S. idaresindeki servis minibüsü, Maltepe Mahallesi Akçay Sokak kavşağında Enes Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan 53 yaşındaki Muazzez K., 39 yaşındaki Fatma K., 60 yaşındaki Feriha Ç., 30 yaşındaki Şükran Ö. ve 56 yaşındaki Ayşe E. yaralandı. Ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.