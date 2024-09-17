Yine servis kazası: Bir günde 5 ölüm

Yurdun her yanında iş cinayetleri yaşanmaya devam ediyor. Bartın'ın Kozcağız beldesindeki depoda kullandığı kamyondan indirilen tomrukların altında kalan 58 yaşındaki işçi Ekrem Ulusoy hayatını kaybetti. Olay Bartın Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Akçamescit Orman Deposu’nda meydana geldi. Kullandığı kamyondaki tomruklar indirilirken çalışmalara yardım eden Ekrem Ulusoy’un üzerine tomruk düştü. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ulusoy, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Adana’da da 4 kömüryolu işçisi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Ceyhan ilçesinde bulunan Ceyhan Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolu üzerinde bir TIR ile işçi servisi çarpıştı. İşçileri taşıyan serviste bulunan Erol Durmuş, Mustafa Okur ve Mehmet Çetin ile servis şoförü Mehmet Emin Ulusoy hayatını kaybetti.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde dün saat 07.00 sıralarında Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen TIR’la servis minibüsü çarpıştı. Servis minibüsünün Hatay’ın Payas ilçesinden aldığı işçileri Ceyhan Yumurtalık Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Atakaş Kömür Ocaklarına götürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya hangi tarafın yol açtığı ise bilinmiyor.