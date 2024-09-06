Yine ‘yüzyılın afeti’ söylemine sığınıldı

Haber Merkezi

Maraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 151 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi ile ilgili davanın ilk duruşması dün Maraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu SEGBİS aracılığıyla, müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu mahkemede savunma yaptı. Savunmasına ‘‘Tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum’’ diyerek başlayan Babaoğlu'na aileler tepki gösterdi.

Babaoğlu savunmasına şöyle devam etti: "6 Şubat depremleri sıradan bir deprem değildir. Devletimiz de 'yüzyılın afeti' diye tanımlamıştır. Yıkılan bloklar fay hattına denk gelmiştir. Son yönetmelikle yapılsa dahi yıkılır. Ben kaçmadım. Sinir ve depresyon hastasıyım, tedavi görüyorum. Deprem sabahı travma yaşadım. Trabzon Caddesi'nde dükkanlarım yıkıldı. Hakkımda yakalama kararı yok. Yazlığıma gittim. İstesem yurtdışına kaçardım. Özgürlüğümü kaybettim.’’

42 kişinin yaşamını yitirdiği Adana’daki Ekim Apartmanı davası da dün Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve Karadağ’da yakalanıp burada 7,5 ay tutuklu kaldıktan sonra 2 hafta önce Türkiye’ye getirilen mühendis Cüneyt Akkaya, belediyeyi suçladı. Akkaya “Projeyi doğru olarak yaptırdım. Ayrıca belediye de iskan vermiştir. Yaptığım işlerde usulsüzlük yoktur. Belediyenin iskan verirken yaptığı kusurdan dolayı sorumlu tutulmamam gerekir” dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.