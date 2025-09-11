YK Enerji’nin 'ikna hamlesi'ne İkizköylülerden yanıt: Toplumu kandırmanıza izin vermeyeceğiz

Muğla’nın Milas ilçesinde zeytinlikleri için yıllardır mücadele eden İkizköylüler, Akbelen’i katleden YK Enerji’ye tepki gösterdi. Şirketin muhtarlarla “danışma kurulu” oluşturmasına ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) ile protokol imzalamasına yönelik yapılan açıklamada, bu girişimlerin “zeytin ağaçlarının taşınabileceği” yönünde kamuoyunu ikna etmeyi amaçladığı belirtildi.

Temmuz ayında meclisten geçen yeni maden yasasıyla birlikte zeytinlerin taşınmasının yeniden gündeme getirildiğini hatırlatan İkizköylüler, “Başta YK Enerji şirketi olmak üzere, zeytin ağaçlarının taşınabileceğine dair bilim insanından derneğine, muhtarından vekiline yoğun bir propaganda ve ikna çabası söz konusu. Güya zeytin ağaçlarının taşınabileceği düşüncesini “satarak” bizleri ve toplumu ikna etme çabasındalar. Böylece topraklarımızı kamulaştırıp bizleri köyümüzden başka diyarlara göç ettirecekler. Biz tehlikenin farkındayız” dedi.

Şirketle işbirliği yapan muhtarlara da tepki gösterilen açıklamada, “Üç kuruş avantaya köylerini, köylülerini satanlara, satılmış denir. Kamuoyuna yansıyan yeni bir habere göre bu muhtarlar şimdi de zeytinlerin taşınması konusunda şirkete danışmanlık yapacak” denildi.

YOL YAKINKEN DÖNÜN

Açıklamada ayrıca TTKD’nin YK Enerji ile yaptığı protokol eleştirildi. Derneğin 2022’de yayımladığı basın açıklamasında “Zeytinlikler taşınamaz, yok edilemez” dediğini hatırlatan İkizköylüler, bugün aynı derneğin şirketle işbirliği yaparak bu süreci meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi. Açıklamada, “TTKD bu hamleyi meşrulaştırmak için şirketle işbirliği yapıyor. Bu, açıkça köylülerin emeğine, yaşamına karşı bir ihanettir. TTKD’nin protokolü, şirketin zeytinlerimizi taşımak ve yok etmek için toplumu ikna etme stratejisinin bir parçasıdır” ifadeleri kullanıldı.

Siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına kadar herkese çağrı yapan köylüler, açıklamayı şu ifadelerle sonlandırdı: “Zeytin ağacı masa başında taşınacak bir şey değildir, yaşam kaynağımızdır. İstediğiniz kadar ‘şeffaflık’ deyin, istediğiniz kadar rapor hazırlayın; bu laflar bizi ikna etmeye, bu ihaneti örtmeye yetmeyecek. Toplumu kandırmanıza izin vermeyeceğiz. Zeytinlerimizi ne taşıyabileceksiniz ne de yok edebileceksiniz. Bu ihanet içinde olan muhtarlara, derneklere, ve herkese çağrımızdır: yol yakınken geri dönün! YK Enerji şirketinin bu yalanlar ve ihanetlerle dolu oyununa alet olmayın. Şirketin değil köylünün yanında olun.”