YKS 2026: YKS Ne Zaman? İşte 2026 AYT-TYT Başvuru ve Sınav Tarihi

YKS 2026 sınav tarihi, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimi ile kesinleşti. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, yeni yılda yapılacak YKS oturumları için hazırlıklarına hız verdi. TYT, AYT ve YDT oturumlarını kapsayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 2026 yılında da iki güne yayılan formatıyla gerçekleştirilecek. Peki YKS 2026 ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihlerde alınacak? İşte ÖSYM’nin açıkladığı tüm detaylar…

YKS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre YKS oturumları haziran ayında gerçekleştirilecek. Sınav iki güne yayılacak ve üç oturumdan oluşacak.

Oturum Tarih TYT (Temel Yeterlilik Testi) 20 Haziran 2026 AYT (Alan Yeterlilik Testi) 21 Haziran 2026 YDT (Yabancı Dil Testi) 21 Haziran 2026

YKS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ

Üniversite sınavına girecek adayların takip etmesi gereken başvuru tarihleri de ÖSYM tarafından belirlendi. Başvurular şubat ayında başlayacak.

İşlem Tarih YKS 2026 Başvuru Başlangıcı 06 Şubat 2026 YKS 2026 Başvuru Bitişi 02 Mart 2026

YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava giren adayların merakla beklediği sonuç tarihi de açıkladı.

YKS 2026 sonuçları 22 Temmuz 2026'da açıklanacak.

YKS OTURUMLARININ İÇERİĞİ

TYT – Temel Yeterlilik Testi

Üniversiteye girişin ilk aşaması olan TYT, adayların temel bilgi ve becerilerini ölçer. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri yer alır.

AYT – Alan Yeterlilik Testi

Sayısal, sözel veya eşit ağırlık puanlarına göre değerlendirme yapılan bu oturumda adaylar alanlarına göre testleri çözer.

YDT – Yabancı Dil Testi

İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde uygulanır. Yabancı dil puanı isteyen programlar için zorunludur.

YKS 2026 TAKVİMİ – TÜM BİLGİLER

Aşama Tarih TYT Sınavı 20 Haziran 2026 AYT Sınavı 21 Haziran 2026 YDT Sınavı 21 Haziran 2026 Başvuru Başlangıcı 06 Şubat 2026 Başvuru Bitişi 02 Mart 2026 Sonuç Açıklanma Tarihi 22 Temmuz 2026

YKS 2026 ne zaman yapılacak?

YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

YKS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor?

Başvurular 06 Şubat 2026’da başlayacak.

Başvurular ne zaman sona erecek?

Başvuru süreci 02 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

YKS kaç oturumdan oluşuyor?

YKS üç oturumdan oluşur: TYT, AYT ve YDT.

TYT puanı kaç yıl geçerli?

TYT puanı bir yıl geçerlidir ve yalnızca başvuru yapılan yıl için kullanılır.