"YKS başvuru süresi uzatılsın, mağduriyetler giderilsin" çağrısı

Ekonomik açıdan zor şartlarda eğitimlerini sürdüren birçok öğrenci bu yıl yüzde 50 oranında artan YKS ücretlerini ödeyemedikleri için kayıt yaptıramadı.

Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER), gençlerin üniversiteye erişiminin maddi engellere takılmaması için ÖSYM ve ilgili kurumlara çağrıda bulunarak YKS sınav ücreti ödeme süresinin uzatılmasını ve ekonomik durumu elverişsiz öğrenciler için bir destek mekanizması oluşturulmasını talep etti.

VELİ-DER'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat'ta başlayan YKS başvuru süresi bugün bitiyor. Ve maalesef sınav ücretleri geçen yıla göre yüzde 52 artarak oturum başına 450 TL olarak belirlendi. 3 oturumluk YKS sınavının başvurusu 1350 TL oldu. Bu ay Milli Savunma Üniversitesiyle birlikte veliler toplam 1800 TL sınav ücreti ödemek zorunda kaldılar.

Veli Der olarak sınav başvuruları başladığında uyarmıştık.Yoksulluğun, işsizliğin her geçen gün arttığı; iki kişiden birinin asgari ücretle, ülkemiz nüfusunun büyük çoğunluğunun açlık, yoksulluk sınırı altında yaşamak zorunda bırakıldığı günlerde açıklanan rakam yüzünden çok sayıda öğrenci bu ücreti ödeyemediği için üniversite giriş sınavına katılamayacaktır. Eğitimin eşitlik ve kapsayıcılık ilkesi de ihlal edilmiş olacaktır.

Çocuklarımızın, öğrencilerimizin sınav ücretlerini yatıramadığı için son başvuru günü olan bugün de başvurularını yapamadığının bilgisini alıyoruz.

Tekrar hatırlatmak isteriz ki;Kamusal eğitim hakkının temel ilkesi parasız eğitim ilkesidir. Eğitimin kapsayıcılık ilkesinin de gereği olan parasız eğitim hakkının eğitime erişim süreçlerinin her aşamasında sağlanması sosyal devlet ilkesinin gereğidir.

Derinleşen yoksulluk çocuklarımızı,gençlerimizi hayatttan koparmaya devam etmesin.tek bir çocuğumuzun hayalleri yarım kalmasın diye mücadele ediyoruz.

YKS başvurusu süresinin uzatılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için yetkilileri uyarıyoruz; Sosyal devlet olma sorumluluğunuzu yerine getirin, hak ihlali yaratmayın."