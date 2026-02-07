YKS Başvuru Ücreti Ne Kadar, Kaç TL? 2026 YKS Başvuru Ücreti Açıklandı

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım başladı. 2026 YKS başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte resmen açıklandı. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adayların en çok merak ettiği konuların başında YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? sorusu geliyor.

6 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında alınacak başvurular, ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar, seçecekleri oturum sayısına göre farklı ücretler ödeyecek. İşte 2026 YKS başvuru ücretleri ile ilgili tüm ayrıntılar…

2026 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 YKS başvuru kılavuzu ile birlikte sınav süreci resmen başladı. Adaylar başvurularını ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapabiliyor.

YKS başvuruları 6 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemini tamamlayan adayların, sınav ücretini belirtilen süre içinde yatırmaları gerekiyor.

2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU

2026 YKS başvuru ücreti, geçen yıla göre önemli ölçüde arttı. ÖSYM’nin duyurusuna göre, TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için ayrı ücret uygulanacak.

Geçtiğimiz yıl her bir oturum için 450 TL olan sınav ücreti, 2026 yılında 700 TL’ye yükseltildi. Böylece YKS sınav ücretlerine yaklaşık yüzde 52,5 oranında zam yapılmış oldu.

2026 YKS oturum ücretleri

Sadece 1 oturuma giren adaylar: 700 TL

2 oturuma giren adaylar: 1.400 TL

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturuma giren adaylar: 2.100 TL

Adaylar, katılacakları oturumlara göre toplam ücreti başvuru sırasında belirlemek zorunda.

SINAV ÜCRETLERİNE YÜZDE 52’Yİ AŞAN ARTIŞ

2026 YKS başvuru ücretleri, bir önceki yıla göre dikkat çekici bir artış gösterdi. 450 TL’den 700 TL’ye çıkan oturum ücreti, özellikle üç oturuma birden girecek adaylar için toplam maliyeti önemli ölçüde yükseltti.

Bu kapsamda üç oturuma katılan bir aday, 2026 YKS için toplam 2.100 TL ödeme yapacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

YKS sınav ücreti, ÖSYM tarafından belirlenen kanallar aracılığıyla ödenebiliyor. Adaylar, ödeme işlemlerini ÖSYM’nin e-Ödemeler sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirebiliyor.

Ödeme yöntemleri şu şekilde sıralanıyor:

ÖSYM e-Ödemeler sistemi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile ödeme

ÖSYM ile anlaşmalı bankaların şubeleri

ATM’ler

Mobil bankacılık ve internet bankacılığı

YKS BAŞVURU ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ

ÖSYM takvimine göre YKS başvuruları 2 Mart tarihinde sona erecek. Başvurunun tamamlanmasının ardından adaylara bir günlük ek ödeme süresi tanınacak.

YKS başvuru ücreti için son ödeme tarihi 3 Mart olarak açıklandı. Adayların, saat 23.59’a kadar sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Belirlenen süre içinde ödeme yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

2026 YKS başvuru ücreti ne kadar?

2026 YKS’de her bir oturum için başvuru ücreti 700 TL olarak belirlendi.

TYT, AYT ve YDT’ye giren adaylar toplam kaç TL ödeyecek?

Üç oturuma birden katılan adaylar toplamda 2.100 TL başvuru ücreti ödeyecek.

YKS başvuru ücreti nasıl yatırılır?

Başvuru ücreti, ÖSYM e-Ödemeler sistemi veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla kredi kartı, banka kartı ya da bankacılık kanalları üzerinden yatırılabiliyor.

YKS başvuru ücreti son ödeme tarihi ne zaman?

2026 YKS başvuru ücreti için son ödeme tarihi 3 Mart’tır.