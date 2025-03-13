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YKS başvuruları bugün sona erecek

Ajans Haberleri
  • 13.03.2025 10:39
  • Giriş: 13.03.2025 10:39
  • Güncelleme: 13.03.2025 10:39
Kaynak: DHA
YKS başvuruları bugün sona erecek

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 21-22 Haziran'da yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvurularının bugün 23.59'da sona ereceğini duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak olan 2025-YKS için 6 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvuru ve ücret ödeme işlemleri bugün saat 23.59'da tamamlanacak. Sınav başvurusunu ve ücret ödeme işlemini henüz tamamlamayan adaylar, bugün saat 23.59’a kadar başvuru ve ücret ödeme işlemlerini yapabilecek.

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