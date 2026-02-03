YKS Başvuruları Ne Zaman? YKS Başvuru Ücreti Ne Kadar, Kaç TL? 2026 YKS Tarihi

YKS başvuruları ne zaman sorusu, üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci ve mezun aday tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sona ererken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan resmi takvimle birlikte sınav sürecine dair kritik detaylar netlik kazandı. Başvuru tarihleri, sınav günleri ve YKS başvuru ücreti 2026 yılı için ne kadar olacak sorusu, adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Üniversiteye geçişte en önemli aşamalardan biri olan bu süreçte yapılacak doğru ve zamanında başvuru, sınavın ilk adımı olarak büyük önem taşıyor.

YKS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS 2026 başvurusu bu hafta alınacak. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre üniversite sınavı başvuruları 6 Şubat Cuma günü başlayacak ve 2 Mart tarihine kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Bu süreçte adayların kişisel bilgilerini kontrol etmeleri, sınav merkezi tercihlerini yapmaları ve başvuru süresi sona ermeden işlemlerini onaylamaları gerekiyor.

YKS Geç Başvuru Tarihleri

Belirlenen tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için geç başvuru hakkı tanınacak. ÖSYM takvimine göre YKS geç başvuru dönemi 10 Mart tarihinde başlayacak ve 12 Mart tarihinde sona erecek.

YKS 2026 SINAV TARİHLERİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 yılında üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri netleşti.

1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi – Saat 10:15

20 Haziran 2026 Cumartesi – Saat 10:15 2. Oturum (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar – Saat 10:15

21 Haziran 2026 Pazar – Saat 10:15 3. Oturum (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar – Saat 15:45

Adaylar, öğrenim durumlarına ve hedefledikleri üniversite programlarına göre bu oturumlara katılım sağlayacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 NE KADAR, KAÇ TL?

YKS başvuru ücreti 2026 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite sınavı başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS başvuru kılavuzu ile birlikte netlik kazanacak.

Başvuru sürecinde adayların, belirlenen süre içerisinde sınav ücretlerini yatırmaları zorunlu olacak. Sınav ücreti yatırılmayan başvurular, sistem tarafından geçerli sayılmayacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih ve yerleştirme süreci başlayacak.

YKS başvuruları ne zaman alınacak?

2026 YKS başvuruları 6 Şubat Cuma günü başlayacak ve 2 Mart tarihine kadar devam edecek.

YKS geç başvuru tarihi ne zaman?

YKS geç başvuruları 10 Mart’ta başlayacak ve 12 Mart’ta sona erecek.

YKS 2026 sınavları hangi tarihte yapılacak?

TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi, AYT 21 Haziran 2026 Pazar sabahı, YDT ise 21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra yapılacak.

YKS başvuru ücreti 2026 ne kadar?

YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Ücret bilgisi YKS başvuru kılavuzu ile birlikte duyurulacak.