YKS başvurularında son gün ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) üniversite adaylarına yönelik düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün itibariyle başladı. YKS başvurularının başlamasıyla birlikte çok sayıda öğrenci ve veli YKS başvuru ücreti ne kadar sorusunu gündeme getirdi. 6 Şubat'ta başlayan YKS başvurularında son gün ne zaman sorusu ise ayrıca bir araştırma konusu oldu. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? YKS başvurularında son gün ne zaman? İşte ayrıntılar!

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS başvuru ücretleri ÖSYM tarafından TYT, AYT, YDT'nin her bir oturumu için 295 TL olarak belirlendi. YKS'ye başvuracak adaylar başvuru ücretlerini Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden yatırmaları gerekmektedir.

YKS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

6 Şubat 2025 tarihi itibariyle başlayan YKS'ye başvuracak adaylar için son gün 3 Mart olarak duyuruldu. Adaylar YKS'ye 3 Mart saat 23.59'a kadar başvurabilecek.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YKS başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan ve her yıl düzenlenen ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. YKS'nin öncesinde, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olmak üzere iki ayrı sınav bulunuyordu.

Önceden, adaylar YGS sınavına girmek ve herhangi bir puan türünde 180 ham puan elde etmek zorundaydılar. Bu, adayların ilerleyen aşamalardaki LYS sınavlarına katılabilmeleri için bir barajdı. Ayrıca, 150-179 puan arasında olan adaylar önlisans programlarına başvuruda bulunabiliyorlardı. Ancak 150 puanın altında kalan adaylar tercih hakkına sahip değildi ve yükseköğretime yerleştirme şansı bulunmuyordu.

YKS'nin getirilmesiyle, bu ayrım kaldırıldı ve tek bir sınavla öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına girişleri değerlendirilmeye başlandı. YKS, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri olmak üzere dört ayrı puan türünü içerir ve öğrencilere daha fazla esneklik sağlar. Bu sayede öğrenciler, istedikleri alandaki lisans programlarına başvurabilirler.

2025 TYT NE ZAMAN?

2025 yılı Temel Yeterlik Testi, yani TYT sınavı 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek.

2025 AYT NE ZAMAN?

2025 yılı Alan Yeterlik Testleri, yani AYT sınavı 22 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

2025 YDT NE ZAMAN?

2025 yılı Yabancı Dil Testi , yani YDT sınavı 22 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

YKS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği YKS sınav tarihleri açıklamasına göre 2025 yılı YKS sınavının sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.