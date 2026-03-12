YKS başvurularında son gün: Süre gece yarısı doluyor

Giriş / Abone Ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20-21 Haziran 2026’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru ve ödeme sürecinin bugün 23.59’da sona ereceğini duyurdu. Başvurusunu henüz tamamlamayan adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gece yarısına kadar yapabilecek.

Güncel
  • 12.03.2026 09:54
  • Giriş: 12.03.2026 09:54
  • Güncelleme: 12.03.2026 09:55
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için 6 Şubat'ta başlayan başvuru ve ödeme süreci bugün saat 23.59'da sona eriyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının açıklamasına göre, 20 ve 21 Haziran 2026'da düzenlenecek sınava henüz başvurusunu yapmayan adaylar, işlemlerini bugün tamamlayabilecek.

Başvuru merkezleri aracılığıyla yapılacak işlemler resmi çalışma saati bitimine kadar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak başvurular ve ücret ödemeleri ise saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere 2026-YKS Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

