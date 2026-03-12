YKS Başvurusu İçin Son Gün! YKS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru sürecinde kritik gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak 2026-YKS için başvuru ve ödeme işlemlerinin bugün sona ereceğini duyurdu. Başvurusunu henüz tamamlamayan adaylar için süre hızla daralırken, işlemler 12 Mart 2026 saat 23.59’a kadar devam edecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS başvurusu yapmak isteyen adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru merkezleri aracılığıyla yapılacak başvurular ise resmi çalışma saatlerinin bitimine kadar yapılabilecek.

YKS BAŞVURULARINDA SON GÜN

2026-YKS için başvuru süreci 6 Şubat 2026 tarihinde başlamıştı. Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılacağı sınav için başvuru ve ödeme işlemleri bugün sona eriyor.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre başvuru süresi şu şekilde tamamlanacak:

Başvuru Türü Son Saat Başvuru Merkezleri Resmi çalışma saati bitimine kadar ÖSYM AİS Üzerinden Başvuru 23.59 Ücret Ödeme 23.59

2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20 ve 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu sınav, Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerini gerçekleştirmek için gireceği en önemli akademik sınavlardan biri olarak kabul ediliyor.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvurusu yapmak isteyen adaylar işlemlerini iki farklı yöntemle tamamlayabilir. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ya da ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilir.

ÖSYM AİS Üzerinden YKS Başvuru Adımları

Adaylar başvurularını internet üzerinden kolayca gerçekleştirebilir. Bunun için aşağıdaki adımlar izlenir:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapılır.

2026-YKS başvuru ekranı açılır.

Kişisel bilgiler ve sınav tercihleri kontrol edilir.

Başvuru onaylanır.

Sınav ücreti ödeme işlemi tamamlanır.

YKS BAŞVURU KILAVUZU VE BAŞVURU MERKEZLERİ

Sınava ilişkin tüm ayrıntılar 2026-YKS Başvuru Kılavuzu içerisinde yer alıyor. Adaylar kılavuz üzerinden başvuru şartları, sınav kuralları ve başvuru işlemlerine ilişkin detaylı bilgilere ulaşabiliyor.

Başvuru merkezleri listesi ve detaylı kılavuz ÖSYM tarafından yayımlanan resmi dokümanlarda yer almaktadır.

YKS başvurusu için son gün ne zaman?

2026-YKS başvuru ve ödeme işlemleri 12 Mart 2026 saat 23.59'da sona erecek.

YKS başvurusu nereden yapılır?

YKS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilir.

2026 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20 ve 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS başvuru ücreti ödeme süresi ne zaman bitiyor?

YKS başvuru ücretinin ödenmesi için son saat 23.59 olarak açıklandı.

2026-YKS için başvuru sürecinin son gününe girilmiş durumda. Henüz başvurusunu tamamlamayan adayların gece yarısına kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak başvurular ve ödeme işlemleri saat 23.59’da sona erecek. Üniversite hedefi olan adayların bu süreyi kaçırmaması büyük önem taşıyor.