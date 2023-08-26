YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Milyonlarca üniversite adayı öğrencinin katıldığı YKS’de tercih dönemi 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşerek tamamlandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptırmayı hak kazanamayan adaylar YKS ek tercih ne zaman sorusunu gündeme getirdi. 2023 YKS ek tercihleri için ÖSYM’nin yakın zamanda bir açıklama yapması beklenirken YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2023 YKS ek tercih tarihleri

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl üniversite adayı öğrenciler için düzenlediği Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) için ilk tercih dönemi 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. İlk tercih döneminin son bulmasının ardından YKS ek tercih tarihleri ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. İlk tercih döneminde herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yapma hakkı kazanamayan adaylar gözlerini 2023 YKS ek tercih tarihlerine ve YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusuna çevirdi. Peki, YKS ek tercih tarihleri ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2023 YKS ek tercih tarihleri

YKS ek tercih ne zaman?

2023 YKS sonuçlarına göre ilk tercihlerde yükseköğretim programına kayıt yapma hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin 1 Eylül tarihinde son bulması bekleniyor. YKS ek tercih tarihlerinin de 1 Eylül’den sonra kayıt almayan bölümlerin kontenjanlarının açıklanmasıyla birlikte başlayacağı ön görülüyor. YKS ek tercih tarihlerinin ne zaman olacağına dair ÖSYM 1 Eylül’den sonra açıklama yaparak ek tercih sürecini başlatacak.

YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS 2023 ek tercihleri ile istedikleri bölümlere yerleşemeyen adaylar tekrar tercihte bulunarak yeni bir şans elde etmiş olacak. 2023 YKS ek tercihleri 1 Eylül’de son bulacak üniversite kayıtlarının ardından başlayacak. Sürece dair üniversite kayıtlarının bitmesinin ardından ÖSYM açıklama yaparak adaylar için net bir tarih ve YKS ek tercihleri için yeni bir kılavuz açıklayacak.

Hangi adaylar YKS ek tercih yapabilir?

YKS ek tercih kimler yapabilir sorusu da gündemdeki yerini aldı. 2023 YKS sınav sonuçlarına göre ilk tercihinde herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıramayan adaylar YKS ek tercih hakkını kullanabilecekler.