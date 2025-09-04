YKS ek tercihler ne zaman? 2025 YKS ek tercihleri başlangıç tarihi

2025-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlara göre, devlet ve vakıf üniversitelerinde örgün ön lisans ve lisans programlarına toplam 665 bin 54 aday yerleşti. Yerleştirme sonrasında ise 53 bin 338 kontenjan boş kaldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, ek yerleştirme sürecinde boş kontenjanların adaylara ikinci bir şans tanıyacağını belirterek, sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

EK TERCİHLER İÇİN TAKVİM

YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından ek yerleştirme kılavuzu yayımlanacak. Takvim doğrultusunda ek tercihlerin eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Boş kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirildikten sonra merkezi yerleştirme sistemiyle ek tercihler yapılacak. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşen adaylar bu süreçten yararlanamayacak. Ayrıca ek yerleştirmede adayların, yerleşmek istedikleri programların en küçük puan barajını karşılaması gerekecek.

KONTENJANLARIN DOLULUK ORANI

YÖK’ün açıkladığı verilere göre, devlet üniversitelerindeki 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521’i doldu ve yüzde 99’luk bir doluluk oranına ulaşıldı. Vakıf üniversitelerinde ise genel doluluk oranı yüzde 75,8 oldu. Açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının büyük bölümü tamamen dolarken, vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim kontenjanlarında yüzde 95,3’lük bir doluluk gerçekleşti.