YKS maratonu, son sınav YDT'nin de yapılmasının ardından tamamlandı

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 3. Oturum Yabancı Dil Testi’nin de yapılmasının ardından tamamlandı. Sınav sonuçlarının en geç 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi dün yapıldı. Adaylar bugün ise YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı ve YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi sınavında ter döktü.

Toplam 215 bin 448 adayın başvurduğu son oturum YDT’nin de tamamlanmasının ardından 2025 yılı YKS’de sınav süreci sona ermiş oldu.

2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğu YKS maratonunda sınav sonuçlarının en geç 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.