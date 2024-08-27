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YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2024-YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinden kimlik numarası ve aday şifresini girerek öğrenebilecek.

Spor
  • 27.08.2024 15:10
  • Giriş: 27.08.2024 15:10
  • Güncelleme: 27.08.2024 15:10
Kaynak: ANKA
YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Milli Sporcu yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Adaylar, sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinden kimlik numarası ve aday şifresini girerek öğrenebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 14-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

ÖSYM, yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'in resmi internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebileceğini bildirdi.

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