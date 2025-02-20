YKS ne demek? YKS'ye kimler girebilir?

YKS nedir? Yükseköğretim Kurumları Sınavı Hakkında Bilgi

YKS, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın kısaltması olup, Türkiye’de üniversiteye giriş için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi sınav sistemidir.

Her yıl milyonlarca adayın katıldığı YKS, üç oturumdan oluşmaktadır: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT).

TYT sınavı tüm adaylar için zorunlu olup, adayların temel yeterliliklerini ölçerken, AYT ve YDT ise adayların tercih edecekleri bölüme göre puanlarını etkileyen testlerdir.

Başarı sıralaması, öğrencilerin tercih edebilecekleri üniversite ve bölümleri belirleyen en önemli faktörlerden biridir.

YKS’YE KİMLER GİREBİLİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

YKS’ye lise mezunları, liseden mezun olma aşamasında olan öğrenciler ve ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar girebilir.

Türkiye’de üniversiteye yerleşebilmek için adayların belirli bir puan barajını aşması ve başarı sıralamasına göre tercih yapması gerekmektedir.

YKS, sadece Türkiye’de değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve bazı yurtdışı üniversitelerine giriş için de geçerli bir sınavdır.

Bu sınav, adayların akademik kariyerlerini şekillendiren en kritik adımlardan biri olduğu için, yoğun bir hazırlık süreci ve stratejik çalışma gerektirir.