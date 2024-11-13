YKS ne zaman? 2025 YKS başvuru ve sınav tarihleri

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2025 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Sınava katılacak birçok aday YKS ne zaman sorusunu gündeme getirirken ÖSYM'nin duyurusunun ardından 2025 YKS başvuru ve sınav tarihleri takvimlerde işaretlendi. Peki, YKS ne zaman? İşte 2025 YKS başvuru ve sınav tarihleri!

2025 YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2025 YKS başvuruları 6 Şubat ile 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. YKS sınav tarihleri ise 21-22 Haziran 2025 şeklinde duyuruldu.

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2025 YKS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

YKS Başvuru tarihi: 6 Şubat ile 3 Mart 2025 tarihleri arası

6 Şubat ile 3 Mart 2025 tarihleri arası YKS 1. Oturum (TYT): 21 Haziran 2025

21 Haziran 2025 YKS 2. Oturum (AYT): 22 Haziran 2025

22 Haziran 2025 YKS 3. Oturum (YDT): 22 Haziran 2025

YKS başvuruları nasıl yapılır?

YKS başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan ve her yıl düzenlenen ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. YKS'nin öncesinde, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olmak üzere iki ayrı sınav bulunuyordu.

Önceden, adaylar YGS sınavına girmek ve herhangi bir puan türünde 180 ham puan elde etmek zorundaydılar. Bu, adayların ilerleyen aşamalardaki LYS sınavlarına katılabilmeleri için bir barajdı. Ayrıca, 150-179 puan arasında olan adaylar önlisans programlarına başvuruda bulunabiliyorlardı. Ancak 150 puanın altında kalan adaylar tercih hakkına sahip değildi ve yükseköğretime yerleştirme şansı bulunmuyordu.

YKS'nin getirilmesiyle, bu ayrım kaldırıldı ve tek bir sınavla öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına girişleri değerlendirilmeye başlandı. YKS, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri olmak üzere dört ayrı puan türünü içerir ve öğrencilere daha fazla esneklik sağlar. Bu sayede öğrenciler, istedikleri alandaki lisans programlarına başvurabilirler.

2025 TYT NE ZAMAN?

2025 yılı Temel Yeterlik Testi, yani TYT sınavı 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek.

2025 AYT NE ZAMAN?

2025 yılı Alan Yeterlik Testleri, yani AYT sınavı 22 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

2025 YDT NE ZAMAN?

2025 yılı Yabancı Dil Testi , yani YDT sınavı 22 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

YKS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği YKS sınav tarihleri açıklamasına göre 2025 yılı YKS sınavının sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.