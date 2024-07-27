YKS raporu Milli Eğitim Bakanı Tekin'e sunuldu

ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 2024 YKS raporunu sundu. Raporda, sınav sorularının MEB'in öğretim programları ve ders kitaplarıyla uyumlu olduğu, soruların bakanlığın müfredatı doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarındaki konu, kazanım, etkinlik ve örnekleri kapsadığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) yönelik değerlendirmeleri almak üzere ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin'in "ÖSYM soru bankasına soru yazım çalışmalarının ÖSYM uzmanları, akademisyenler ve Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılacağı" açıklamaları doğrultusunda MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ÖSYM'de görevli olan uzmanlarla birlikte çalışma programı yapıldı ve soru yazım çalışmaları yürütüldü.

Bu kapsamda MEB ve ÖSYM arasında yapılan protokolün ardından Ersoy, Bakan Tekin'e 2024-YKS'ye yönelik rapor sundu.

Raporda sınav sorularının MEB'in öğretim programları ve ders kitaplarıyla uyumlu olduğu yer aldı.

Ayrıca soruların bakanlığın müfredatı doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarındaki konu, kazanım, etkinlik ve örnekleri kapsadığı belirtildi.

"ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ ÖNE ÇIKARILDI"

Öte yandan raporda matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ve felsefe derslerinden müfredata uygun olarak hazırlanan soruların bilgi temelli olduğu ve eleştirel düşünme becerilerinin, yorumlama becerilerinin ve bütüncül yaklaşımın öne çıkarıldığına vurgu yapıldı.

Bakan Tekin, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "ÖSYM soru bankasına, soru hazırlama çalışmalarına ÖSYM uzmanları ve akademisyenlerin yanı sıra MEB'e bağlı okullarda görev yapan öğretmenler de dahil ediliyor. ÖSYM'nin YKS soru havuzu, tamamen müfredat konularını kapsayacak şekilde oluşturuluyor, öğrenciler müsterih olsun." ifadelerini kullanmıştı.