YKS Sonuç Tarihi 2025 | YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ÖSYM YKS Sonuç Takvimini Yayınladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 21-22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ardından sınav sonuç tarihi hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar!

YKS SONUÇ TARİHİ 2025

ÖSYM sınav takvimine göre TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Sonuç belgesi fiziki olarak gönderilmeyecek.

Sonuçlarla birlikte öğrenciler sıralamalarını, puan türlerini ve başarı yüzdelerini öğrenebilecek. Bu veriler, tercih döneminde en önemli yol gösterici olacak. Adayların bu süreçte, tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve rehber öğretmen desteğiyle tercih yapmaları öneriliyor.