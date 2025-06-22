YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarını internet sitesi üzerinden erişime açtı.

ÖSYM, YKS oturumlarının Yabancı Dil Testi sınavının da sona ermesinin ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesi üzerinden erişime açtı. Adaylar, "osym.gov.tr" adresi üzerinden kitapçıklara ve cevap anahtarlarını görüntüleyebilecek. Öte yandan YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanması ve sonraki süreçte tercih kılavuzunun da yayınlanmasıyla tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor.