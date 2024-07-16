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YKS tercih işlemleri için tarihler belli oldu

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

Güncel
  • 16.07.2024 17:47
  • Giriş: 16.07.2024 17:47
  • Güncelleme: 16.07.2024 17:54
Kaynak: Haber Merkezi
YKS tercih işlemleri için tarihler belli oldu
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını bildirdi.

Erdoy, sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak.

Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum."

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