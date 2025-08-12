Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

YKS tercih süreci yarın sona eriyor

YKS tercih süreci yarın sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini "ais.osym.gov.tr" adresinden yarına kadar tamamlayabilecek.

Güncel
  • 12.08.2025 12:54
  • Giriş: 12.08.2025 12:54
  • Güncelleme: 12.08.2025 12:57
Kaynak: AA
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
Fotoğraf: AA

Üniversite adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci yarın sona erecek.

YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci 1 Ağustos'ta başlamıştı.

Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabiliyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre, adaylar tercih işlemlerini yarına kadar tamamlayabilecek.

Adayların 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.

21 ve 22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye, 2 milyon 560 bin 649 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katılmıştı.

BirGün'e Abone Ol