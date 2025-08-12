YKS tercih süreci yarın sona eriyor

Üniversite adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci yarın sona erecek.

YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci 1 Ağustos'ta başlamıştı.

Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabiliyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre, adaylar tercih işlemlerini yarına kadar tamamlayabilecek.

Adayların 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.

21 ve 22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye, 2 milyon 560 bin 649 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katılmıştı.