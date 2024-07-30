YKS tercihi son gün ne zaman? 2024 YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 tercih tercih döneminin başlamasıyla birlikte milyonlarca üniversite öğrencisi adayı YKS tercihi son gün ne zaman? 2024 YKS tercihleri ne zaman bitiyor sorusunu araştırmaya koyuldu. YKS tercihlerinin geçtiğimiz hafta başlamasıyla birlikte adaylar YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getirdi. Peki, YKS tercihi son gün ne zaman? 2024 YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercihlerinde son gün tarihi!

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