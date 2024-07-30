YKS tercihi son gün ne zaman? 2024 YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 tercih tercih döneminin başlamasıyla birlikte milyonlarca üniversite öğrencisi adayı YKS tercihi son gün ne zaman? 2024 YKS tercihleri ne zaman bitiyor sorusunu araştırmaya koyuldu. YKS tercihlerinin geçtiğimiz hafta başlamasıyla birlikte adaylar YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getirdi. Peki, YKS tercihi son gün ne zaman? 2024 YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercihlerinde son gün tarihi!
Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite öğrencisi adaylar için düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 tercih dönemi 25 Temmuz tarihi itibariyle başladı. Geçtiğimiz günlerce milyonlarca adayın YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanan 2024 YKS tercih işlemlerini yapmaya başladı. Peki, YKS tercihi son gün ne zaman? 2024 YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercihlerinde son gün tarihi!
YKS TERCİHİ SON GÜN NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzuna göre 25 Temmuz'da başlayan 2024 YKS tercihleri için son gün 2 Ağustos Cuma günü saat 23.59 şeklinde.
Adaylar YKS tercihlerini https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak yapabilecekler.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına dair henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. YKS tercih sonuçlarının geçtiğimiz günlerde ilan edilen üniversite kayıt tarihlerinden önce açıklanması bekleniyor.
Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır.
2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
25 Temmuz'da başlayan 2024 YKS tercihleri 2 Ağustos Cuma saat 23.59'da bitecek. Milyonlarca üniversite öğrencisi adayının bu 1 haftalık süreçte YKS tercih işlemlerini tamamlaması bekleniyor.
2024 YKS TERCİH KILAVUZU
YKS'de tercihte bulanacak adaylara bilgi vermek amacıyla her yıl sınav sonuçları sonrası yayınlanan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesindeki yerini aldı.
2024 YKS Tercih Kılavuzu için Tıklayınız
YKS tercihleri nasıl yapılır?
YKS tercihleri için adaylar işlemlerini https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebilecekler. En fazla 24 tercihte bulanabilecek adaylar tercihlerini başarı sıralarını esas alarak yapacaklar.